ASKİ'nin borçlanma talebi, Belediye Meclisi'nin temmuz toplantısına ertelendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASKİ) borçlanma yetkisi verilmesini öngören mahkeme kararının görüşülmesini temmuza erteledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen toplantıda, iki madde görüşüldü.

Geçen toplantı tutanak özetini oylatan Ünal, gündemin ikinci maddesi olan Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi'nin, ASKİ'nin borçlanma yoluyla 350 milyon kredi kullanımını öngören kararını oylamaya sundu.

Oylama sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, gündem maddesinin ASKİ'nin diğer konularıyla birlikte temmuz ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşülmesini talep etti. Neslihanoğlu'nun erteleme talebi, oy birliğiyle kabul edilerek temmuzda görüşülmek üzere ertelendi.

Üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrencilere başarılar dileyen Başkanvekili Ünal, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ASKİ'ye borçlanma yetkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önceki toplantılarda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün devam eden yapım işleri, projelerinin tamamlanabilmesi, içme suyu ve altyapı ile ilgili sorunların çözülebilmesi, yatırımların ivedilikle yapılmasına ilişkin 350 milyon borçlanma talebini içeren gündem maddesini reddetmişti.

Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, Başkan Mansur Yavaş'ın açtığı davayı görüşmüş ve Belediye Meclisi'nin ret kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı almıştı.