ASKİ'nin çalınan vana ve tahliye kapakları bulundu, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramankazan ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) vana ve tahliye odalarının çalınan 32 kapağı bulundu.

Jandarma ekipleri, Çubuk Kavşakkaya Barajı'ndan Kahramankazan Kurtboğazı Barajı'na içme suyu taşıyan ana isale hattının Yayalar ve İnceğiz mahalleleri arasında kalan bölümündeki vana ve tahliye odalarının 32 kapağının çalınması üzerine harekete geçti.

Şüpheliler Güvenç Mahallesi'nde jandarmayı görünce bulundukları aracı bırakarak kaçtı.

Jandarma ekipleri yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı, diğer şüpheliler K.Ö. ve C.Ş'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan vana ve tahliye odalarının 32 kapağı yetkililere teslim edildi.

Şüphelilerin kapakları oksijen kaynağı kullanarak çaldıkları ve hurdacıya satmak üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.