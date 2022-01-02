ASKİ'nin laboratuvarı TÜRKAK'a akredite oluyor - Son Dakika

ASKİ'nin laboratuvarı TÜRKAK'a akredite oluyor

ANKARA - Başkent'in içme suyunun uluslararası standartlara uygunluğunu denetleyen Çevre Laboratuvarı'nın ardından ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı da Türk Akreditasyon Kurumu'na akredite oluyor.

Türkiye'deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 20-21 Aralık 2021 tarihlerinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Takip denetimi gerekmeden önümüzdeki birkaç ay içinde TÜRKAK'a akredite olacak ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı bundan sonra altyapı çalışmaları sırasında müteahhit firmaların imalatlarda kullandıkları termoplastik boruların test sonuçlarını, gelişmiş ülkelerde geçerli olan "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre kontrol etmeye başlayacak.

Akreditasyon süreci bir buçuk yıl sürdü

TÜRKAK'tan gelen denetim ekibi, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de bulunduğu yerleşkede Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı'nı test etti.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ile Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı Güven Ulusoy'un eşlik ettiği TÜRKAK ekibi, ASKİ laboratuvar personeli ile görüşerek teknik yeterliliklerini değerlendirdi.

1,5 yıllık bir sürecin ardından akredite çalışmasını sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bozoğlu, "Ankaralılara su ve atık su hizmeti veren bir kurum olduğumuz için buradaki kalitenin doğru ölçülüyor olması bizim için çok değerli. Ölçmediğinizi yönetemezsiniz" dedi.

Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde laboratuvar çalışanlarına eğitimler verileceğini ve laboratuvara son teknoloji ile çalışan modern cihazlar alınacağını aktaran Bozoğlu, daha az maliyetle binada iyileştirme yaparak akredite olmanın koşullarını sağladıklarını söyledi.

"Türkiye'ye hizmet verecek laboratuvar ASKİ'ye gelir sağlayacak"

ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda Ankara dışındaki kentlerden gelen altyapı malzemelerinin test taleplerinin de karşılanmaya başlayacağını dile getiren Bozoğlu, "Bu sayede hem laboratuvarımızın kalitesi artacak hem de ASKİ'ye maddi gelir sağlanacak. Yani Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarını kalibrasyon zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği olan bir laboratuvara dönüştürüyoruz. Bu arada TÜRKAK da bizi her yıl düzenli şekilde üçüncü bir göz olarak denetleyecek" değerlendirmesinde bulundu.