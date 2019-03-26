Aski'nin Yeni Kombine Kanal Temizleme Araçları Sahaya İndi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kanalizasyon hatlarının temizliğini sağlamak için kendi bütçesiyle 12 adet kombine kanal temizleme aracı satın aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kanalizasyon hatlarının temizliğini sağlamak için kendi bütçesiyle 12 adet kombine kanal temizleme aracı satın aldı.



Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen ASKİ, kendi bütçesiyle 12 tane kombine kanal temizleme aracı satın aldı. 35 milyon TL'ye mal olan ve bundan sonraki süreçte araçlara harcanan kiralama bedelinden de tasarruf edilmesini sağlayacak olan kanal temizleme araçları pazar günü sahaya indi. Çalışmaları yerinde denetlemek için Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ne giden ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, bundan böyle Seyhan ve Yüreğir'de bulunan kanalizasyon hatlarının temizlik işlerini kurumun kendine ait araçlarla gerçekleştirileceğini müjdeledi.



Kanalizasyon hatlarının verimli ve hızlı bir şekilde temizlendiğini vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Durna, "Kombine kanal temizleme araçlarımız sayesinde kanalizasyon hatları ilk günkü temizliğine ulaşıyor. Kanal temizleme araçları, yüksek basınçlı su sistemi ile hat içerisinde tıkanıklığa yol açan bilumum atıkları parçalar ve bu atıkları vakumlayarak hattın temizlenmesini sağlar" diye konuştu.



"Giderlere yabancı madde atmayın"



Yüksel Durna, kanalizasyon hatlarının tıkanması hususunda uyarıda da bulunarak en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü ifade etti. Mutfak, tuvalet ve banyo giderlerine kanalizasyon sistemini tıkayabilecek yabancı maddelerin atılmamasının büyük önem taşıdığını söyleyen Durna, "Tıkanıklıklar yüzünden sıkıntı yaşamamak ve maddi kayıplara uğramamak için daha dikkatli ve bilinçli davranmalıyız" dedi. - ADANA

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