ASKİ, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı - Son Dakika

ASKİ, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı

12.10.2020 17:53
ASKİ, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını belirterek, ilçede 15 Ekim'e kadar 4 günlük su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını belirterek, ilçede 15 Ekim'e kadar 4 günlük su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Polatlı'nın su çilesini bitirme sözü vermesinin ardından ASKİ'nin Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında yaklaşık 30 yıldır ihmal edilen hatta çalışma başlattığı bildirildi.

İlçenin su sorununu çözecek Gerede suyunu getirme projesinin ihalesine çıkılmasının ardından Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı'ya içme suyu sağlayan ana iletim hattında çalışmaların hızlandırıldığı belirtilen açıklamada, "İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi" çalışmalarının da bu ay sonunda başlayacağı bilgisi verilerek, 2-2,5 yıl içinde 107 kilometre mesafeden Polatlı'ya su getirileceği vurgulandı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Murat Tütüncübaşı ve Ekrem Akçul'un sahada incelemeler yaptığı belirtilen açıklamada, ASKİ ekiplerinin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Yıldızlı Cumhuriyet Depoları arasındaki kısımda suyu tahliye ederek, ilk olarak vana değişimine başladıkları, bölgede bir vana ve iki vantuz değişimi gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin 8'erli gruplara ayrılarak 16 ana nokta başta olmak üzere toplam 60 noktada çalıştıkları, güzergah boyunca 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz çalışmasını bitirecekleri kaydedildi.

Hatta ayrıca basıncın en yüksek olduğu ve en çok arızanın yaşandığı Özyurt Mahallesi içinde kalan 100 metrelik kısımda da 1200 milimetre çapındaki boruların da yenileriyle değiştirileceği vurgulandı.

Su tankerleri mahallelerde konuşlandırıldı

İlçe sakinlerine önceden duyurulan ve 11 Ekim Pazar gecesi saat 23.00'te başlayan su kesintisinin 15 Ekim Perşembe günü 23.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı bildirilen açıklamada, 83 kilometrelik Yüzükbaşı hattındaki suyun boşaltılması çalışmaların aşamalı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Çalışmalar süresince zorunlu yapılan su kesintisinden vatandaşların mağdur olmaması için gereken tüm önlemlerinin ASKİ tarafından alındığı vurgulanan açıklamada, ilçeye tankerlerle su takviyesine başlandığı bilgisi verildi.

ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğünde bulunan 25 kiralık tankere ek olarak Ankara'nın diğer ilçelerinden getirilen 25 tankerle hastaneler, sağlık merkezleri ve askeri tesislerin depolarına su takviyesi yapıldığı kaydedilen açıklamada, nüfusun yoğun olduğu mahallelerde de tankerlerin konuşlandırdığı belirtildi.

"Halkımıza kesintisiz su sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekiplerin Kadınhanı yolu üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Yüzükbaşı'nın çok eski bir hat olduğunu, bu nedenle de sık sık arızalandığını anlattı.

Bu nedenle ilçede uzun süreli su kesintileri olduğunu ve çalışmaların bitirilmesiyle eskisi kadar sık arıza yaşanmayacağını ifade eden Öztürk, 15 Ekim'e kadar 4 günlük su kesintisi uygulanacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"11 Ekim gecesi 23.00 itibarıyla tüm Polatlı'ya içme suyu sağlayan Yüzükbaşı hattı üzerinde çalışmalarımız başladı. Suyu kestik birkaç saat içinde tüm hattı kontrollü bir şekilde boşalttık. Devam eden süreçte tahliye vanalarımızı, hat üzerindeki ana vanalarımızı, güzergahta çalışan yaklaşık 8 ekip marifetiyle değiştirmeye başladık. 1990 yılında projelendirilen, 1991'de yapımına başlanıp yaklaşık 30 yıllık süreçte Polatlı halkımıza hizmet veren bu hattımızda artık birçok noktada korozyon oluştu. Çelik borular artık görevini yapmıyor bu nedenle de çok sık arıza oluşuyor. Şu an bulunduğumuz nokta da geçmişte çok ciddi arızanın yaşandığı, Polatlı halkının geçmişte susuz kalmasına sebep olan bir nokta. Umut ediyorum ki düşünülenden çok daha kısa sürede tamamlayacağız bu hattı ve halkımıza kesintisiz su sağlayacağız."

İçme Suyu, Polatlı, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASKİ, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı - Son Dakika


Son Dakika

ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak         
17:28
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 18:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKİ, Polatlı'nın içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei