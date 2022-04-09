ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı - Son Dakika
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ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı

09.04.2022 11:48
ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı

ASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Başkent'te su sayaç hırsızlık vakalarının yüzde 90 oranında arttığını bildirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Başkent'te su sayaç hırsızlık vakalarının yüzde 90 oranında arttığını bildirdi. Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyaran ASKİ yetkilileri, apartmanlara görevli gibi giren kişilerden mutlaka ASKİ kimliği sorulmasını ve sayaç kolektör yerlerinin özenle korunması gerektiğine dikkat çekti.

Ankara genelinde 2 milyon 494 bin 990 aboneye hizmet veren ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'te artan su sayacı hırsızlık olayları üzerine vatandaşları uyardı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan hırsızlık olayları sonrası hurda sayaçların piyasada 90 TL'ye kadar satıldığının tespit edildiğini bildirdi. ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, hırsızlık olaylarının geçtiğimiz mart ayında önceki aya göre yüzde 90 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Abonelere önlemlerinizi alın uyarısı

Su abonelerini kişisel olarak önlem almaya çağıran ASKİ yetkilileri, çalıntı hurda sayacı alıp-satan ya da eriten iş yerlerinde denetimlerin arttırılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığını belirterek, hırsızlığı yapan kadar çalıntı malı almanın da suç olduğunu vurguladı.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Başkentlilerin gerekli önlemleri almaları konusunda şu uyarılarda bulunuldu:

"Başkent genelinde 418 bin 500 kartlı sayaç olmak üzere toplamda 2 milyon 494 bin 990 abonemiz bulunuyor. Abonelerimize hizmet verirken zaman zaman çeşitli zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri de zayi (kaybolan veya çalınan bir sayaç yeni sayaç ataması yapılması) işlemidir. Mahalle karakolundan alınacak tutanak ile kurumumuza abone tarafından müracaat edilerek yeni sayaç takılır. Özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için mutlaka kayıp işleminin kayıt altına alınması gerekir. Ancak son aylarda bu işlemin aşırı şekilde arttığını görüyoruz. Ekonomik kriz ve yaşanan salgının etkisiyle emtia fiyatları 4-5 kat arttı. Bu durum su sayacı fiyatlarını da 3 kat arttırdı. 2021 yılında sıfır sayaç fiyatları 100 TL civarında iken şu an 300 TL civarındadır. Su sayaçları pirinç malzemeden yapıldığı için hurda su sayaç fiyatları da artış gösterdi. Bir adet su sayacı hurdasının 70 TL ile 90 TL arasında satıldığı bilinmekte. Dolayısıyla sayaç atölyemize zayii müracaatları aşırı şekilde arttı. Mart ayında önceki aya göre yüzde 90'a varan bir artış olduğunu görüyoruz. Abonelerimizin bu konuya hassasiyetle eğilmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmamaları için binalarına giren kişilere mutlaka ASKİ kimliği sormaları, ALO 153 veya 0312 616 10 00 numaralı ASKİ Çağrı Merkezi'ni arayarak konu hakkında bilgi almaları, ayrıca önlem amaçlı sayaç kolektör yerlerini muhafaza etmeleri gerekmektedir." - ANKARA

ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Lirası, Ankara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ASKİ sayaç hırsızlığına karşı başkentlileri uyardı - Son Dakika


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