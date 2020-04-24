ASKİ, sokağa çıkma kısıtlaması süresince altyapı çalışmalarına devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKİ, sokağa çıkma kısıtlaması süresince altyapı çalışmalarına devam edecek - Son Dakika

ASKİ, sokağa çıkma kısıtlaması süresince altyapı çalışmalarına devam edecek

6 saat önce

ASKİ Genel Müdürlüğünün, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince 9 ilçe 21 mahallede eş zamanlı altyapı yenileme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

ASKİ, sokağa çıkma kısıtlaması süresince altyapı çalışmalarına devam edecek, System.String[]

ASKİ Genel Müdürlüğünün, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince 9 ilçe 21 mahallede eş zamanlı altyapı yenileme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

? Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda altyapı çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca da sürdürülecek.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentin birçok noktasında yürütülen içme ve atık su hattı, vana odası yapımı, ızgara ve rögar kapağı değişimi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Resmi tatil ve bayramlarda vardiya sistemi ile 7/24 mesai yaptıklarını ifade eden Öztürk, "ASKİ ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince 9 ilçedeki 21 mahallede eş zamanlı olarak aralıksız çalışacak. Aşamalı olarak başladığımız altyapı yenileme çalışmalarını vatandaşlarımızı rahatsız etmeden tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, bu dönemde Çankaya, Mamak, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar ve Keçiören ilçelerindeki 21 mahallede çalışma yapacaklarını kaydetti.

Erdoğan Öztürk, Ankara, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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