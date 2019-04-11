Aski Spor, Avrupa Güreş Şampiyonası'na Damga Vurdu

Türkiye'de güreşin lokomotif kulüplerinden ASKİ Sporlu güreşçiler, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na aldıkları madalyalarla damga vurmayı başardı.

Türkiye'de güreşin lokomotif kulüplerinden ASKİ Sporlu güreşçiler, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na aldıkları madalyalarla damga vurmayı başardı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, serbest stilde 4 sporcularının finale yükseldiği ve 3 altın madalya kazandıkları bildirildi.



Açıklamada, Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya'nın altın, Selahattin Kılıçsallayan'ın da gümüş madalya kazandıkları ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde kulübümüz sporcuları 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya ilk kez Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Avrupa Şampiyonası'nda 4 sporcumuz finale yükselirken sadece Selahattin Kılıçsallayan müsabakasını kaybederek, gümüş madalyada kaldı."



Serbest Güreş Milli Takımı'nın 156 puanla, 162 puan alan Rusya'nın ardından Avrupa ikincisi olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, "Güreş Milli Takımı'nı, sporcularımızı ve onları çalıştıran teknik heyeti tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!

Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek

McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı

Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor