ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
, Edirne
'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ
Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.
Tarihi Kırkpınar Güreşlerine 5'i Başpehlivan olmak üzere 21 Pehlivan ile katılacak olan ASKİ Spor Kulübü
yağlı güreşçileri, antrenörleri ve Genel Koordinatör Emre Özmen
ile birlikte Başkan Yavaş'ı ziyaret etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, ASKİ sporcularına başarılar dileyerek, "İyi haberlerinizi bekliyoruz. Ata sporumuz olan güreşi desteklemeye devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü desteği imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Programım müsait olursa sizleri Kırkpınar'da izlemek isterim" dedi.
Güreş karşılaşmaları öncesinde geleneksel olarak dua ettiklerini belirten ASKİ Spor Kulübü yetkilileri, Başkan Yavaş ile birlikte de dua etti. - ANKARA
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Kulübü izin verdi
Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor
Beşiktaş'ta Umut Güner istifa etti