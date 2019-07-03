Son Dakika Haberleri: ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
Son Dakika Spor Haber

ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu

36 dakika önce

- ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu ASKİ'li pehlivanlardan Başkan Mansur Yavaş'a ziyaretANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.

- ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
ASKİ'li pehlivanlardan Başkan Mansur Yavaş'a ziyaret
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edirne'de 658.'si yapılacak olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" öncesi ASKİ Sporlu Yağlı Güreşçileri makamında kabul etti.
Tarihi Kırkpınar Güreşlerine 5'i Başpehlivan olmak üzere 21 Pehlivan ile katılacak olan ASKİ Spor Kulübü yağlı güreşçileri, antrenörleri ve Genel Koordinatör Emre Özmen ile birlikte Başkan Yavaş'ı ziyaret etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, ASKİ sporcularına başarılar dileyerek, "İyi haberlerinizi bekliyoruz. Ata sporumuz olan güreşi desteklemeye devam edeceğiz. Elimizden gelen her türlü desteği imkanlarımız ölçüsünde yapacağız. Programım müsait olursa sizleri Kırkpınar'da izlemek isterim" dedi.
Güreş karşılaşmaları öncesinde geleneksel olarak dua ettiklerini belirten ASKİ Spor Kulübü yetkilileri, Başkan Yavaş ile birlikte de dua etti.
ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
ASKİ Spor Kulübü, Kırkpınar, ASKİ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti! Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri Kırkpınar Yolcusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]