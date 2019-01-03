Aski Spor Tam Gaz- Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor, Türkiye Şampiyonası Hazırlıklarına...

- ASKİ Spor tam gaz Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına haftanın 6 günü 4 saat yapılan antrenmanlarla hazırlanıyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Güreş Takımı, elde ettiği 9.

- ASKİ Spor tam gaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına haftanın 6 günü 4 saat yapılan antrenmanlarla hazırlanıyor



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Güreş Takımı, elde ettiği 9. Serbest Güreş Süper Ligi Şampiyonluğu sonrasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Serbest stilde 9. lig şampiyonluğu ile Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım olduklarının altını çizen ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, "Dünyanın eniyi güreşçileri,Türkiye'nineniyi antrenörleri bizde.Türk sporunun lokomotifi güreş, Türk güreşinin lokomotifi de ASKİSpor. RioOlimpiyatları'ndaülkemizin kazandığıtek altın madalya var. O dagüreşte bizim kaptanımızTaha Akgül tarafından kazanıldı. ASKİ Spor'daserbest güreş ve grekoromende10sıklet var. 10 sıkletin 6tanesiASKİSpor'da. Milli takımın her 2 branştada yüzde60'ınıbiz oluşturuyoruz" diye konuştu.

Haftanın 6 günü ve 4 saat süren tüm antrenmanları takip ettiğini belirten Genç, şampiyon takıma Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yolladığı baklavayı da ikram etti. Antrenman öncesinde ASKİ Sporlu güreşçilere başarılar dileyen Genç, "Bu tatlıyı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna son şampiyonluğunuzdan dolayı ve Türkiye Şampiyonası öncesinde başarı dileklerini iletmek için gönderdi. Kendisine verdiği destek dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'na gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah nasip ederse, orada da takım halinde Türkiye şampiyonu olup Ankara'mıza bir kupa daha getireceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

TürkiyeGüreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Güreş Şampiyonaları Ocak ayı içinde düzenlenecek. Grekoromen Güreş Şampiyonası 4-7 Ocak 2019 tarihlerindeBursa'da, Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası ise 10-13 Ocak 2019 tarihlerindeÇorum'da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası'nda,Taha Akgül, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Serdar Böke, Emrah Kuş ve Rahman Bilici gibi uluslararası derecesi olan ASKİ Sporlu güreşçiler de yarışacak.

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