ASKİ Spor'un güreşte altın madalya gururu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, kulüp sporcusu milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı getirmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Emre Özmen, kulübün çalışmaları ve güreşte kazandıkları madalyalara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başkent kulübünün önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Emre Özmen, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kulübün 5 sporcusunun grekoromen ve serbest stilde madalya aldığına vurgu yaparak "Eğer inanırsanız, çalışırsanız, Allah da size böyle başarılar nasip ediyor. Bu nedenle çok mutluyuz." diye konuştu.

ASKİ Spor'da 11 ay önce göreve başladıklarını aktaran Özmen, "Geçen dönemde kulübümüz 71 madalya kazanırken, bu dönemde biz Avrupa'da 133, toplamda 341 madalya alarak, çok büyük bir başarıya imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Özmen, kulübün, salon ve altyapı yatırımlarına ilişkin "beytülmalı ve yetimin hakkını koruyarak Ankaralının parasının nasıl harcanması gerektiğini gösterdiğini" ifade etti.

"Taha'nın Tokyo'ya hazır olacağına inanıyoruz"

Emre Özmen, kulüp sporcusu olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır olacağına inandıklarını söyledi.

ASKİ Spor'un olimpiyatlarda 3 sporcuyla temsil edileceğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"2020, Tokyo Olimpiyatları'nda şanlı bayrağımızı yücelteceğimiz, İstiklal Marşı'mızı şerefle okutacağımız yıl olacak. İnanıyoruz ki bu çoğunlukla ASKİ Spor Kulübünden olacak. Tüm sporcularımız hazır. Taha Akgül'ün biraz sakatlığı var ama şu anda fizik tedavi oluyor, çok güzel ve başarılı bir tedavi sürecinden geçiyor. Taha'nın Tokyo'ya hazır olacağına inanıyoruz. Rıza Kayaalp ve diğer sporcularımızla beraber inşallah ülkemizin yüzünü güldüreceğiz."

Yeni tesis, mayısta hizmete giriyor

Özmen, bugüne kadar yapılmayan çok güzel bir tesisi ASKİ Spor Kulübüne kazandırdıklarını belirterek, "Yeni tesisimizi inşallah mayıs ayı başında hizmete açacağız." ifadesini kullandı.

Tesiste mesire alanları, halı sahalar, sosyal aktivite alanları, konaklama yerleri, yemekhaneler ve spor salonu yapıldığı bilgisini veren Özmen, spor kompleksini kısa zamanda Türk güreşine kazandıracaklarını sözlerine eklendi.