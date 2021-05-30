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ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası - Son Dakika

ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası

30.05.2021 11:49

ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı, pandemi sürecinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.

ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı, pandemi sürecinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen kan bağışına ASKİ personeli yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışı kampanyasına katılan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, amaçlarının pandemi sürecinde azalan kan stoklarını artırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumsal dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz çok hassas bir dönem yaşıyoruz. Şu an Ankara'nın can damarı olan, Ankara'ya içme suyu sağlayan İvedik Tesisi'ndeyiz. Bugüne kadar Ankara'mıza su sağlayan bu tesisimizde artık Ankaralı vatandaşlarımıza kan bağışında bulunmanın ayrıcalığını da yaşadık. Türk Kızılayı'na biraz katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Bu kampanyaya destek veren tüm değerli mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum."

"Kan bağışlamak hayat kurtarır"

ASKİ personeli ile birlikte kan bağışında bulunan Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali de, kan bağışı kampanyasının toplumsal duyarlılık oluşturma anlamında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Hayati öneme sahip iki sıvıdan birisi içme suyu diğeri de kan" dedi.

Ankara 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oktay Başkaya, düzenli kan bağışçısı olduğunu belirtirken, Ankara 1. ve 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş da, "Tüm yurttaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz. Kan bağışlamak hayat kurtarır" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Sıhhiye, Ulus gibi sabit noktalarda ya da gezici ekiplerle kan bağışı faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünya 1,5 yıldır pandemi ile uğraşıyor. Biz genel olarak duyarlı bir milletiz ancak pandemi sürecinde kan bağışında zayıflama yaşandı. ASKİ ile daha önce de ortak çalışmalarımız oldu. İnşallah stoklarımızı doldurmaya devam edeceğiz. ASKİ'ye bu anlamda bize kapılarını açtığı için teşekkür ediyorum."

ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası
ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Türk Kızılayı, Kan Bağışı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ ve Türk Kızılayı'ndan ortak kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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