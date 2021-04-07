Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı! - Son Dakika
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Aşk İlişkiler

Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı!

Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı!

Bazı insanlar aşkı bulmakta çok şanslılar. Bazılarıysa sürekli gerçek aşkın arayışında. Bu arayış bazen kalp kırıklıklarına yol açsa da, kim hayatını aşkla daha anlamlı ve hoş bir hale getirmek istemez ki?

07.04.2021 11:37  Güncelleme: 15:43
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Aşkı bulmak ve onu kaybetmemek bir denge meselesi diyebiliriz. Her aşkın dinamiği farklı olduğu için bu denge çözümleri de size özel olmalı. Fakat genel olarak bilinen en basit haliyle, aşkı bulmak ve onu korumak için uygulanan birkaç altın kural var.

1. Kendiniz olmaktan çekinmeyin

Karşımıza çıkan kişiden gerçekten hoşlandığımızda onun ilgisini çekmek isteriz. Bu anlamda girilen çabalar bizi olduğumuz insan olmaktan çıkartıp yeni biri haline dönüştürebilir. Bu dönüşüm yapılacak en büyük hatalardan biri olur. Uzun süreli olan tüm ilişkilerde başta yansıttığınız insan olmadığınız ortaya çıkacaktır. Eğer gerçek bir aşk arıyorsanız siz de gerçek olmalısınız.

2. Yalnız kalmak bir problem olmasın

Bazı kalıplaşmış yargıların aksine, gerçek aşk sürekli yan yana ve temas halinde olmayı gerektirmez. Kendinize vakit ayırmak ve karşı tarafın da bunu yaptığını görmek sağlıklı bir ilişki için temel unsurlardan biridir. Yalnız kaldığınız zamanlar da yaptığınız şeyleri birbirinize anlatıp eğlenmek çok hoşunuza gidebilir.

Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı!

3. Doğru yerde, doğru adım

Karşınıza çıkan kişinin doğru insan olup olmadığını anlamak belli bir süreç ister. Bunu anladıktan sonra atılacak adımlar, iki taraflı denklem gibidir. Hem onu iyi gözlemlemek hem de en doğru yerde, en doğru adımı atmak isteriz. Bu bazen işe yarayan bir yol olabilir ama gerçek aşkı bulduğunuza inanıyorsanız attığınız her adımda planlı olmak zaten çok da işinize yaramaz.

4. Hataları unutmayın, ders alın

Her ilişkide hatalar yapılıyor. Yapılan küçük hatalar ve ihmaller büyümeden, kendi kendinizi doldurmadan ve unutulmadan konuşulup ders alınması gerekiyor. Yapılan yanlışları ve üzüldüğünüz olayları unutmayı tercih etmek, aynı şeylerin başınıza tekrar gelebileceğini kabul etmek anlamına gelir. Siz gerçek aşkı yakaladıysanız ve onu kaybetmek istemiyorsanız problemlerin üstünü kapatmayın ders alın ve aynısını yaşamamak, yaşatmamak için çabalayın.

5. Sizi değerli hissettiriyor mu?

Biriyle ilişkiye başladığınız zaman ilk 1-2 ay hep en güzel zamanlar olarak hatırlanır. İlerleyen süreçte başta gördüğünüz değeri ve özeni artık bulamıyor olabilirsiniz. İlişkinin başında hissettiğiniz değeri artık hissetmediğinizi düşünüyorsanız bu konuda iletişim kurmak çok fayda sağlamaz. Siz kendi değerinizin farkında olun ve bunun kıymetini siz bilin. Aşık olduğunuz kişi bunun farkında değilse muhtemelen size aşık değildir.

Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı!

6. Onu değiştirmeye çalışmayın

Kendiniz olun demek isterken ne anlattıysak bunun karşı taraf içinde geçerli olduğunu unutmayın. İlişkinin en başında beraber olduğunuz insanı zorla kendi istediğiniz şekle sokmaya çalışmamalısınız. Bunu yaparsanız hem o mutlu olmaz hem de artık başta aşık olduğunuz kişi ortada olmaz. Birbirinize saygı duyup, ilişkiyi bu saygının içerisinde sürdürürseniz aşkınızı koruyabilirsiniz.

7. Bazen acımasız olmalısınız

Aşk bazen yanıltıcı olabiliyor. Kendimizi aşık olmak için zorluyor da olabiliriz. Çünkü o mutlu duygu halleri her insana çekici gelir. Başladığınız bir ilişkide bu tarz gerçeklerle yüzleştiyseniz ne kadar zor olsa da doğru olanı yapmalısınız. Hem kendiniz için hem karşı taraf için. Aşık olmadığınızı düşündüğünüz ilişkileri uzatmayın ve bitirin.

Sadece Yenikadin, Aşk İlişkiler, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Aşk İlişkiler Aşkı yakalamanın 7 altın kuralı! - Son Dakika

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