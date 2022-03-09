ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi - Son Dakika
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ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi

09.03.2022 12:06
ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, imalat çalışmalarında müteahhit firmaların kullandıkları termoplastik boruları, gelişmiş ülkelerde geçerli olan "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre test edebilecek. Test sonuçları, Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dahil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli sayılacak.

ASKİ, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi yerleşkesinde bulunan Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarını kalibrasyon zorunluluğu ve metrolojik izlenebilirliği olan bir laboratuvara dönüştürmek amacıyla 1,5 yıl önce Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) başvuruda bulundu.

TÜRKAK tarafından ASKİ'nin Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarında sürdürülen inceleme ve denetim 21 Aralık 2021 tarihinde tamamlandı.

Türkiye'deki tüm laboratuvarların uluslararası standartlar çerçevesinde çalışıp çalışmadığını teyit eden TÜRKAK, ASKİ'nin başvurusunu 25 Şubat'ta onayladı. Böylece ASKİ'nin Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarında yapılacak ölçümler uluslararası geçerlilik kazanmış olacak.

"Avrupa ve ABD'de de kabul gören testler olacak"

Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarında incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, akreditasyon ile Ankara dışından kente gelen altyapı malzemelerinin de test edilerek kuruma gelir sağlanabileceğini aktardı.

Başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Öztürk, "Bu testler, TÜRKAK'a akredite olmamız nedeniyle Avrupa ve ABD'de de kabul gören testler olacak. Boruların ısı dayanımları, yoğunluk tayinleri, iç basınç ve darbe dayanımları ile ilgili her türlü testi yapacağız. ASKİ olarak bundan sonraki hedefimiz yeni yatırımlarla gerek termoplastik boru testleri gerekse de zemin, agrega ve beton deneyleri konularında akredite olduğumuz kapsamları genişletmek. Laboratuvarımız için tanımladığımız ek üniteler var. Onları da kısa zamanda hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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