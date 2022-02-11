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Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ

11.02.2022 11:16

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da 40 dönümlük çiftliğine kendi imkanlarıyla döşettiği boru hattından başka çiftliklere hat döşenip abonelik verildiği iddiasıyla Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) açtığı davayı kazanan Ahmet Yıldırım (75), 29 Ocak'ta suyunun kesildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

ADANA'da 40 dönümlük çiftliğine kendi imkanlarıyla döşettiği boru hattından başka çiftliklere hat döşenip abonelik verildiği iddiasıyla Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) açtığı davayı kazanan Ahmet Yıldırım (75), 29 Ocak'ta suyunun kesildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Yıldırım, "Köyden su taşıyorum. Hayvanlarımıza yetişmiyor. Hukuka rağmen vatandaşı dize getirme metodu bu mu olmalı?" dedi.

Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Yıldırım, Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde zeytinlik kurup, zeytin ve zeytinyağı üretmeye başladı. Daha sonra çiftlik kurmaya karar veren Yıldırım, varlıklarının bir kısmını satarak yatırım yaptı. Kaz, ördek, tavus kuşu, at, eşek gibi hayvanların bulunduğu 40 dönümlük zeytinlik arazide kır restoranı inşa eden Yıldırım, 2006 yılında 5 kilometre uzaklıktaki depodan su temini için ASKİ'ye başvurdu. ASKİ'nin, o dönemde alt yapı masraflarını üstlenemeyeceklerini ancak hattı kendisinin çektirmesi halinde abonelik hizmeti verebileceklerini bildirmesi üzerine Yıldırım, kendi imkanlarıyla proje hazırlatarak depo ile çiftlik arasına boru döşetti.

BAŞKALARINA HAT DÖŞENDİ

2016 yılında, çiftlikteki çeşmelerden suyun düzensiz ve yetersiz akması üzerine inceleme yapan Yıldırım, irtifa hakkı elde ettiği ve geçtiği arazilere ücret ödediği borudan ASKİ tarafından çevredeki bazı çiftliklere hat döşenip, abonelik verildiğini fark etti. Yıldırım, mağduriyetinin giderilmesi için ASKİ hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıldırım'ı haklı bulan Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi, hattın eski haline getirilmesine karar verdi. ASKİ ise karara itiraz etti. Dava itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşındı.

İBRETLİK BİR VAKA

Ahmet Yıldırım, dava sürecinin ardından ASKİ ile zaman zaman sorunlar yaşadığını ve su kesintilerine maruz kaldığını öne sürdü. 29 Ocak'tan bu yana çiftliğin suyunun kesildiğini ileri süren Yıldırım, yıllar önce masrafları üstlenmeyen ASKİ'de görevli yöneticilerin, ücretsiz şekilde hattı devralmak için kendisine baskı yaptığını söyledi. Yıldırım, 'Benim hattımdan rızam olmaksızın başkalarına su vermesi nedeniyle ASKİ'ye dava açmam sonucu bunlar başımıza geldi. Şu anda ise davadan vazgeçmem ve hattı devretmem için suyumu kesiyorlar. İbretlik bir vaka. Hukuk, adalet, liyakat gibi moda kavramların hava uçuştuğu süreçte bunların her birinin altının doldurulması gerekiyor. Canımız yanıyor. Zulüm denilen şey herhalde bu olsa gerek. Perişan durumdayız. Köylülerden tankerle su taşıyorum. Hayvanlarımıza yetişmiyor. Yasalara rağmen vatandaşı dize getirme metodu bu mu olmalı' Ben hukukla mücadele edeceğim ve haksızlığa uğrayan herkese rol model olacak şekilde bu davanın peşini bırakmayacağım. Yıllardır ASKİ su temininde sorun yaratmazken, hattın bakımlarını yaparken, haksızlığa uğradığımız yerde dava açtık diye sorunlar yaşıyoruz? diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKİ yetkileri ise boru hattında arıza olduğu için kesinti yaşandığını, hattın Yıldırım'a ait olması nedeniyle de onarımı kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ
Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmet Yıldırım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ASKİ'YE AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI, SUYU KESİLDİ - Son Dakika


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