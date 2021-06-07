MERSİN BALKON VE PENCERELERE TIRMANARAK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

MERSİN'de 'askıcılık' olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtma yöntemiyle 14 eve giren 2 hırsızlık şüphelisi, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler N.D. ve F.D.?yi tespit etti. İki ilçede 'askıcılık' olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtma yöntemiyle 14 eve girdikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.