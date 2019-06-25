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Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Başladı

30 dakika önce

Yozgat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın ilk vuruşu yapması ile birlikte başladı.

Askıda Ekmek Futbol Turnuvası Başladı, System.String[]
Yozgat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen, askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın ilk vuruşu yapması ile birlikte başladı.

Yozgat, Sivas ve Tokat'ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya ekmek bırakacak. Turnuvanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Vali Kadir Çakır, emeği geçenlere teşekkür ederek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın başlama vuruşunu ise Vali Kadir Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse birlikte yaptı. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Çamlıbel, Yozgat, Futbol, Güncel
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