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Askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası

47 dakika önce

Tokat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvasının ikincisi için kura çekimleri Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı.

Askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvası, System.String[]
Tokat'ta CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından düzenlenen askıda ekmek kurumlar arası futbol turnuvasının ikincisi için kura çekimleri Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı.
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kamu ve özel kurum çalışanlarının askıda ekmek projesiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği turnuva çerçevesinde Yozgat'ın ardından Tokat'ta da kura çekimleri yapıldı. Kuraların çekilmesiyle başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları ağustos ayının ikinci yarısında belli olacak.
Turnuva sonunda ilk üçe giren takım adına CK Enerji Çamlıbel Elektrik askıya ekmek bırakacak.
Kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, askıda ekmek projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 500 noktaya ulaştığını, bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısının 890 bini aştığını söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Oktay Düzen de askıda ekmek projesine kurumların vereceği desteğin çok değerli olduğunu ifade ederek, turnuvayı düzenleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:50 Kaynak: AA
Çamlıbel, Tokat, Futbol
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