Son Dakika Haberleri: "Askıda Ekmek Projesi Futbol Turnuvası"
Son Dakika Güncel Haber

"Askıda Ekmek Projesi Futbol Turnuvası"

55 dakika önce

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in 'Askıda Ekmek Projesi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı 'Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Sivas ili grup maçları başladı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in 'Askıda Ekmek Projesi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı 'Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Sivas ili grup maçları başladı.
CK Enerji Çamlıbel Elektrikten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda başlangıç vuruşunu Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birlik Müdürü İsmail Köse, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Vekili Mehmet Başoğlu ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin birlikte yaptı.
Programda konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktaya ulaşan Askıda Ekmek Projesi'nde bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısının 900 bine yaklaştığını belirtti.
Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma özelliği ile geçen yıl Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nı başlattıklarını anımsatan Tekin, "Kamu ve özel kurum çalışanlarının katıldığı turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuva artık Sivas dışına taşarak, Yozgat ve Tokat'ta da düzenleniyor. Bugün burada yaptığımız başlama vuruşu ile takımlarımızın centilmenlik çerçevesinde karşılaşmalarını izleyeceğimiz inancındayız. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Sivas'taki maçlarda ilk gün A ve H Grubu'nda takımlar mücadele etti. A Grubu'ndaki maçlarda TÜDEMSAŞ ile Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile Beton Travers Fabrikası takımları karşılaştı. TÜDEMSAŞ takımı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü takımı ise Beton Travers Fabrikası takımına 10-1'lik skorla üstünlük sağladı.
H Grubu'nda yapılan maçlarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Müftülüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi takımları karşı karşıya geldi. Sportmence geçen karşılaşmalarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik takımı, Sivas İl Müftülüğü takımına karşı 6-1'lik skorla galip geldi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü takımı ise Sivas Belediyesi takımını 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Çamlıbel, Futbol, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:34:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Askıda Ekmek Projesi Futbol Turnuvası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]