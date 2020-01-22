'Askıda ekmek'ten sonra 'askıda kömür' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Askıda ekmek'ten sonra 'askıda kömür' uygulaması - Son Dakika

'Askıda ekmek'ten sonra 'askıda kömür' uygulaması

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir kömür işletmesi tarafından uygulamaya konulan 'askıda kömür' uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı ulaştırılıyor.

'Askıda ekmek'ten sonra 'askıda kömür' uygulaması, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir kömür işletmesi tarafından uygulamaya konulan 'askıda kömür' uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı ulaştırılıyor.


İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir kömür işletmesi tarafından uygulamaya konulan 'askıda kömür' uygulaması ile çok sayıda ihtiyaç sahibine kömür yardımı ulaştırıldı.


İşletme sahibi Öcal Özdemir, yaptığı açıklamada, uygulamaya Almanya'da bir iş adamının kömür dağıtmak istemesi üzerine Osmanlı döneminde uygulanan 'askıda ekmek' uygulamasından esinlenerek, 'askıda kömür' uygulamasını başlattığını söyledi.


Özdemir, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


"Osmanlı'dan kalma askıda ekmek uygulamasını tekrar hatırlatmak maksadıyla askıda ekmek uygulamasını 'askıda kömür'e çevirdik. Gayet dönüşü de iyi oldu, akşamları dükkanların önüne koyuyoruz alanlar oluyor. Mesela dün akşam koyduk yine alanlar oldu. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Eşi dostu Türkeli'deki hısım akrabalara soruyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine, kömür alamayanlara, belkide hiç kömür yakmamış insanlar var, bunları bu güzel davranışı, hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz. Biz de en dipte fiyat vererek elimizden geleni yapıyoruz. Nakliyesi, taşıması biz de bu davranışın içinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bunu sosyal medyada paylaştığımız zaman, Türkeli'de olsun, Almanya'da, İstanbul'da, Türkiye'nin neresinde olursa olsun gurbetçilerimiz, iş adamı hemşehrilerimiz bunu görüp, güzel dönüşler yaptı. 'Ben de 5 ton alayım', 'ben de 4 ton alayım' diyerek bizde bayağı bir kömür birikti. Aynı davranışın devam etmesini temenni ediyoruz. İnşallah kışa kadar iş adamlarımızdan gurbetçilerimizden talep geldikçe ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettireceğiz. İhtiyaç sahipleri hiç çekinmeden buraya gelmelerini rica ediyoruz. Yada adres versinler, utanıp gelemezler telefon açabilirler." ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli, Almanya, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
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