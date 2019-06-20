Son Dakika Haberleri: "Askıda Ekmek Turnuvası"nda kura çekimi
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"Askıda Ekmek Turnuvası"nda kura çekimi

3 dakika önce

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in geleneksel hale getirdiği Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvasının ikincisi için kura çekimleri Yozgat ve Tokat'ın ardından Sivas'ta da yapıldı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in geleneksel hale getirdiği Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvasının ikincisi için kura çekimleri Yozgat ve Tokat'ın ardından Sivas'ta da yapıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç ildeki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer alacağı turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak.
Üç ildeki adayların belli olmasının ardından başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları ağustos ayının ikinci yarısında belli olacak. Turnuvada bu yıl Yozgat'tan 22, Tokat'tan 21 ve Sivas'tan 32 takım mücadele edecek.
Kura çekimleri öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ve proje hakkında bilgi verdi.
Vali Ayhan, Sivas Kongresinin 100. yılı kapsamında düzenlenecek olan turnuvaya valilik olarak destek verdiklerini belirtti.

Tekin ise sporun birleştirici gücüne olan inancını belirterek, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı. Cumhuriyet kenti Sivasımıza bu değerli yıl dönümünde biz de Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvamız ile renk katmayı amaçlıyoruz. Spor ve yardımseverliği aynı çatı altıda toplayan turnuvamız herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:24 Kaynak: AA
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