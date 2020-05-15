Askıda fatura İzmir'de - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pandemi sürecinde "Biz Varız" diyerek başlattığı dayanışma ağı "askıda fatura" uygulaması ile yeni bir boyut kazandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirlilerin ödeyemediği su faturaları, imkanı olan hemşehrileri tarafından ödenmeye başlandı. Başkan Soyer, tüm İzmirlileri imkanları ölçüsünde kampanyaya destek vermeye çağırarak "Bizi bu dayanışma ayakta tutacak ve zor günler bu sayede aşılacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma sürecini "askıda fatura" uygulamasıyla sürdürüyor. Bu dönemde işini, gelirini kaybeden, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere destek olunması amacıyla önce İstanbul'da başlayan uygulama şimdi de İzmir'e taşındı. Aylık su faturalarını ödeyemeyenler ile onların yerine ödemek isteyenlerin buluşma adresi ise www.bizizmir.com oldu.

Ödenmeyi bekleyen bin 937 fatura askıda

Pazartesi gününden itibaren ihtiyaç duyan vatandaşlar ödeyemedikleri su faturalarını sisteme yüklemeye başladı. Bugün itibariyle sistem ödeme yapmak isteyenler için de kullanıma açıldı. İlk gün askıya alınan bin 937 fatura, dayanışmaya katılacak yardımsever İzmirlileri bekliyor. "Askıda fatura" uygulamasına "Biz İzmir" web sitesi üzerindeki şu linkten ulaşılabiliyor: https://www.bizizmir.com/AskidaFatura

"Zor günler böyle aşılacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel bir krize dönüşen korona virüs salgınının yaralarını toplumsal dayanışmayla aşmaktan başka bir yol olmadığını belirterek, "Gerçekten çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. Biz imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Gücü olan İzmirliler de bizi bu yolda yalnız bırakmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bu uygulama artık İzmir'de de var. İnanıyorum ki 'askıda fatura' uygulamasıyla yeni bir başarı öyküsü yazacağız. Bizi bu dayanışma ayakta tutacak ve zor günler bu sayede aşılacak" diye konuştu.

İzmir dayanışmayla örnek oluyor

Pandeminin neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkisini azaltmak için mart ayının başında "Biz Varız" diyerek dayanışma ağını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda birçok ilke imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Veren el alan eli görmeyecek" ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş ve üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalarla Türkiye'de örnek oldu. - İZMİR