"Askıda fatura" uygulaması ile 122 kişinin su faturası ödendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi su faturalarını ödemekte güçlük çekenlere yönelik başlattığı "Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli" uygulaması vatandaşlardan destek görmeye devam ediyor.



Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin ödeyemedikleri su faturaları için başlattığı 'Askıda Faturalar için Sevgi ve Dostluk Eli" uygulamasında 122 ihtiyaç sahibinin su faturası hayırseverler tarafından ödendi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkına seslenerek "Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız için gelin hep birlikte askıda faturaya destek olalım, yardım edelim" dedi. Başkan Posbıyık açıklamasında, "Korona virüs nedeniyle dünya, ülkemiz ve Kdz. Ereğli zor günlerden geçiyor. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bu süreçte her türlü desteği vermek için çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek gönderiyoruz, gıda kolileri gönderiyoruz. Dezenfekte, maske işleri bütün işlemleri yapıyoruz ama en önemli konulardan bir tanesi de su meselesi. Biliyorsunuz su hayattır. Bölgemizde bir çok ihtiyaç sahibi su parasını ödeyemiyor. Bunun için büyük sıkıntı çekiyor. Askıda fatura sistemini Ereğli Belediyesi olarak biz de benimsedik. İhtiyaç sahibi vatandaşlar su paralarını ödeyemiyorlar. Korona virüs sürecinde biz onları destekliyoruz ama faturalarının ödenmesini arzu ediyorlar. Bize bu yönde çok büyük bir müracaat geldi. 200'ü aşkın fatura sahibi başvurdu, Ereğli'deki hamiyetperver, yardımdan yana olanlar bu faturaları ödüyor. İnsanlarımız bu zor günlerde ödeyemedikleri su faturalarından kurtulmuş oluyorlar. Bir taraftan sürekli olarak müracaatlar devam ediyor. Değerli vatandaşlarım, yardımlaşma, dayanışma günlerinin içerisinde bulunuyoruz. Destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ereğli halkına sesleniyorum, lütfen siz de askıda faturaya destek verin, yardım edin ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarını hep beraber ödeyelim. Bunun Ereğli'ye yakışır, hızlı bir şekilde gelişmesi en büyük dileğimizdir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK