'Askıda girişimcilik' ile başarılı olan gençler bir araya gelecek - Son Dakika

Türkiye 'de 27 yaşın altında olan ve üniversitede eğitim gören öğrenciler için girişimcilik desteği veren, 'Askıda Girişimcilik' projesi için sponsorlar, girişimci öğrenciler ile buluşacak.

Öğrencilere stoksuz e-ticaret yapma imkanı sunan Acadebi isimli platform en başarılı girişimcilerini İstanbul'da buluşturacak. Girişimcilerin kendi markalarıyla online satış yapmasına olanak tanıdığını belirten platform, gençlerin okurken hem para kazanmasını hem de ticarete atılarak iş deneyimi kazanmasını sağladığına dikkat çekti.

Platformdan satış yapan ve bugüne kadar en başarılı olan gençlerin İstanbul'da bir araraya gelerek hem fikir alışverişinde bulunacağı hem de deneyimlerini diğer girişimciler ile paylaşacağı da açıklandı. Buluşma 1 Temmuz'da Caddebostan Balıkadamlar Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

- İstanbul