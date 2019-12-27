Askıda iyilik çemberi genişliyor - Son Dakika
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Askıda iyilik çemberi genişliyor

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin kasım ayında startını verdiği 'askıda iyilik hareketi' her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor.

Askıda iyilik çemberi genişliyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin kasım ayında startını verdiği 'askıda iyilik hareketi' her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor. Hayır yapmak isteyen vatandaşla ihtiyaç sahibi vatandaşları esnafların işyerlerinde birleştiren uygulamanın tüm şehre yayılması için çalışmalar sürüyor.


İnegöl Belediyesi, kasım ayında Türkiye'ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti. Askıda iyilik hareketi ismiyle başlatılan uygulama kapsamında, Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde tüm esnaflara entegre edilerek başlatıldı. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün genişliyor. Belediye Başkanı Alper Taban da, askıda iyilik hareketi uygulamasına dikkat çekmek adına bugün çarşı bölgesinde askıda iyiliğe katılan 3 esnafa ziyarette bulundu.


Ziyaretler sırasında açıklama yapan Taban, "Güzel ve bereketli bir günde cuma namazı sonrası esnaflarımızla bir aradayız. Askıda iyilik hareketini şehrimizin tamamında yayabilmek adına bir çalışma başlatmıştık. Burada tamamen gönüllülük esasına göre, bu şehirdeki vatandaşlarımızın bu sürece katkı vermesini arzu diyoruz. Askıda iyilik hareketinin açılımı şudur; vatandaşlarımız esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar. Fırından, lokantadan, kitapçıdan alışveriş yapıyoruz. Bunlarla ilgili tüm esnaf grupları için geçerli, vatandaşımız kendi ihtiyacını giderirken gönlünden kopuyorsa parasını esnafa bırakarak ihtiyaç sahibi biri geldiğinde benim adıma hayır yapabilirsiniz diyerek destekte bulunabiliyor. Tamamen gönüllülük esası var. Esnaf arkadaşlarımız bunu yapmak isterse camlarına bu stickerları yapıştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da buralara gelerek eğer askıda bir hayır varsa faydalanabiliyor" dedi.


"Ben şehrimin içindeki vatandaşlarımın iyi düşüncelere sahip olduğunu biliyorum" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Burada bereketli bir kazanç olduğunu da biliyorum. İnşallah bunu paylaşmanın da ben pek çok güzelliğe vesile olacağını da biliyorum. Yardımlaşma kültürünü de arttırma anlamında faydalı olacaktır. Vatandaşlarımıza sokaklarda el açmayın diyoruz. Gelin, biz size sahip çıkarız. Bu kültürü ortadan kaldıralım. Bizler yardımlaşmayı seven bir toplumuz. İnegöl bu konuda kazanan bir şehir. Aslında kimse kimseyi geri çevirmiyor. Bu uygulama ile hayır yapmak isteyenle ihtiyaç sahibini esnaflarımızın dükkanlarında buluşturmuş oluyoruz. Bu anlamda şehrimizin değeri ve güzelliklerini de arttırmış oluyoruz. Şehrimiz mobilyasıyla, köftesiyle, kaplıcasıyla, tarımı ve turizmiyle anıldığı gibi iyi insanlarıyla da anılsın istiyoruz. Geçmişte de Osmanlı döneminde fırınlarda uygulanan bir yöntem askıda iyilik. Biz de buradan hareketle şehrimizde bu iyilik hareketini başlatmıştık. Bugün de iki esnafımızı ziyaret ederek stickerlarımızı işyerlerinin camlarına asıyoruz" diye konuştu. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:46 Kaynak: İHA
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