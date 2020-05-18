"Askıda İyilik" ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında yardımlaşma devam ederken Ramazan Bayramı 'nın yaklaşmasıyla çeşitli markalar da bu yardımlaşmaya destek oluyor. Boyner , "Askıda İyilik" paketi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları, yardımseverler ile buluşturuyor. boyner.com.tr'den 30 TL karşılığında satın alınan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Boyner, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde geçirdiği bu süreçte iyilik severlerin, 'Askıda İyilik' paketleri ile ihtiyaç sahiplerine giyim desteğinde bulunabilmesini sağlayan bir proje düzenliyor. Satın alınan her 'Askıda İyilik' paketi için Boyner de aynı oranda katkı sağlıyor. Alt ve üst giyimden oluşan Askıda İyilik paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, "Koronavirüs salgınıyla birlikte paydaşların kolektif katkısıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri her zamankinden daha anlamlı hale gelecek" dedi.

Uzun, 'Askıda İyilik' projesinin 2016 yılının Haziran ayında başladığını belirterek şunları söyledi: "Boyner Büyük Mağazacılık olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla toplumda iyilik yapma bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 'İyiliğin Modası Geçmez' mottosuyla yaptığımız bu çalışmalardan biri olan Askıda İyilik, Haziran 2016'dan bu yana devam ediyor. Özellikle paylaşmanın, dayanışmanın arttığı bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 artış gösteriyor. Bu yıl bir yenilik yaparak, daha önce mağazalarımızdan gerçekleşen Askıda İyilik satışlarını internet mağazamıza da taşıdık.

Müşterilerimizin, www.boyner.com.tr'den yaptığı alışverişlerine ekledikleri 30 TL değerindeki iyilik paketleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olmasına ve alışverişlerinin iyiliğe dönüşmesine aracı oluyoruz. Askıda İyilik paketleri için Boyner olarak biz de aynı oranda katkı yapıyor ve alt ve üst giyimden oluşan iyilik paketlerini Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar 42.065 adet Askıda İyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. COVID-19 salgınıyla birlikte paydaşların kolektif katkısıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projeleri her zamankinden daha anlamlı hale gelecek. Bu zor dönemde askıya daha çok iyilik paketinin bırakılacağına inanıyor, yüzlerce ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşatabilmeyi umuyoruz."

- İstanbul