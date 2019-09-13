Son Dakika Haberleri: Askıda kalan vidanjör sürücüsünü itfaiye kurtardı
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Askıda kalan vidanjör sürücüsünü itfaiye kurtardı

24 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yaptıktan sonra askıda kalan ASKİ'ye ait vidanjörün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yaptıktan sonra askıda kalan ASKİ'ye ait vidanjörün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Kenan Telli idaresindeki 09 DM 976 plakalı ASKİ'ye ait vidanjör, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle vidanjör, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarında asılı kaldı.

Vidanjörün alt yola düşme tehlikesine karşı, iş makinesiyle araca destek sağlandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Telli'yi yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası kurtardı.

Öte yandan olayı gören vatandaşlar, yağmura rağmen asılı kalan vidanjörü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Askıda kalan vidanjör sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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