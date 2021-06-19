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Askıda kayısıya yoğun ilgi - Son Dakika

Askıda kayısıya yoğun ilgi

19.06.2021 15:32
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Nedim Ulubaba, bahçesinde yetiştirdiği kayısıları için askıda kayısı kampanyası düzenledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Nedim Ulubaba, bahçesinde yetiştirdiği kayısıları için askıda kayısı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, isteyenlerin ücretsiz yedikleri askıda kayısı için teşekkür etti.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8,5 milyon civarında kayısı ağacı bulunan ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. AB tescilli kayısı, Türkiye ekonomisine yılda 250-350 milyon Dolar döviz girdisi sağlıyor.

"Askıda kayısı yoğun ilgi görüyor "

Malatya'da bir vatandaş, bahçesinden topladığı ve evinin kapısının önüne koyduğu kutu kutu kayısıyı vatandaşlara, 'gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Helal hoş olsun yazısı' yazarak halkın beğenisine sundu. Battalgazi ilçesinde yaşayan Nedim Ulubaba, "Burası Ulucami güzergahı olduğu için askıda kayısı turistlerin ilgisini çekti. Amacımız Malatya'nın kayısısını ve Türkiye'mizin cömertliğini dünyaya tanıtmaktır. Çocuklar geliyor yazıyı okuyunca kayısı alıyor. İnsana mutluluk veriyor. Ben başında durmuyorum. Pencereden bakıyorum ki rahatlıkla alsınlar, yesinler. Paylaşmak berekettir. Paylaştıkça memleketimize bereket gelir. Sözleri paylaşıyoruz, söylüyoruz ama bunları uygulamak önemli. Eş dost arkadaş bahçemize gelir bana sormadan meyvesini yiyebilir o önemli değil. Mühim olan yabancının gelip yemesi. Vatandaşların ilgisi yoğun. Gelip fotoğraf çekiyorlar kayısısını yiyip gidiyorlar. Bu dördüncü koli koyuşum. Biz Malatyalıyız Kayısımız herkes tatsın ve gönül rahatlığıyla yesinler" dedi.

Ulubaba, askıda kayısıdan dolayı çok sayıda teşekkür aldığını dile getirerek, "Güzel olan şeyleri göstereceğiz ki çiftçilerimiz de örnek alsın. Vatandaşlarımız askıda kayısı uygulamasından dolayı teşekkür ediyor. Bizim güzelliğimiz ve örfümüz ikramda bulunmayı emir ediyor. Buradan geçen herkes rahat bir şekilde yesinler istedim. Herkese afiyet bal şeker olsun. Annem ve babam için dua ediyorlar. Allah razı olsun diyorlar" şeklinde konuştu.

"Böyle güzel bir uygulamadan dolayı Nedim Ulubaba'ya teşekkür ediyorum"

Askıda kayısı uygulamasını değerlendiren Talha Özdil ise güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Askıda kayısı uygulaması güzel. Herkes burada gönül rahatlığıyla kayısı yiyoruz. Nedim Ulubaba'ya teşekkür ediyorum, eskiden olan özelliklerimizin gün yüzüne çıkarılmasında vesile olan Ulubaba'ya teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah bundan sonra böyle güzel uygulamaları görürüz. Geleneğimiz örfümüz bizi biz yapan değerlerimizdir" diye konuştu. - MALATYA

Askıda kayısıya yoğun ilgi
Askıda kayısıya yoğun ilgi
Askıda kayısıya yoğun ilgi
Askıda kayısıya yoğun ilgi

Avrupa Birliği, Türkiye, Malatya, dolar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Askıda kayısıya yoğun ilgi - Son Dakika


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