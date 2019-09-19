"Askıda kırtasiye" ile ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu

Uşak'ta kent merkezinde faaliyet gösteren bir kırtasiye, okulların açılmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "askıda ekmek" fikrinden yola çıkarak, "askıda kırtasiye" kampanyası başlattı.

Kırtasiyede alışveriş yapanların askıya bıraktığı kırtasiye ürünleri, çevredeki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

"Askıda kırtasiye" kampanyası ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin hem eğitimlerine hem de bütçelerine katkı sağlayan kırtasiye çalışanları, kampanyanın Türkiye geneline yayılmasını istiyor.

-"Yardımlaşma duygusunu öne çıkarmak istiyoruz"

Kırtasiyeci Şifa Sultan Uğurlu, uzun yıllardır kentte kırtasiyecilik yaptıklarını, bu yıl okulların açılması ile "askıda kırtasiye" uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Asıl amaçlarının ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Malumunuz okullar açılınca tatlı bir telaş yaşanıyor. Bizler de bu heyecanı yaşayan esnaflarız. Yıllardır bu işi yapıyoruz, çok küçük bütçelerle okul ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan çocuklarımız var. Biz de toplumsal duyarlılığı artırmak ve yardımlaşma duygusunu öne çıkarmak için "askıda kırtasiye" kampanyasını başlattık" dedi.

İlk olarak sosyal medyada duyurdular

Sosyal medya hesapları üzerinden kampanyayı duyurduklarını, ardından çevredeki okulları gezerek öğretmenlerle konuştuklarını ve ihtiyaç sahibi öğrencileri kendilerine yönlendirmelerini istediklerini belirten Şifa Sultan Uğurlu, kampanyaya destek veren müşterilerine de teşekkür etti.

Askıda ekmek fikrinden yola çıktıklarını aktaran Uğurlu, şöyle konuştu:

"Müşterilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Hiçbir çocuğun boynu bükük okula gitmesini istemiyoruz. Firma olarak biz de askıya ürün bırakıyoruz. Alışveriş yapan aileler örneğin çanta, kalemlik, defter, boya alıp askıya bırakıyor. Biz de askıdaki ürünleri tahtada sergiliyoruz. İhtiyaç sahibi çocuğumuz geldiğinde ya da ailesi buraya geldiğinde askıdaki ürünleri alıp gidiyor" diye konuştu.

-"Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz"

Kampanyaya şehir dışından destek verenlerin olduğunu aktaran Şifa Sultan Uğurlu, kampanyanın devam edeceğini söyledi.

Uygulamanın Türkiye geneline yayılmasını isteyen Uğurlu, "Yardımlaşmak çok önemli, askıda kırtasiye ile ihtiyaç sahibi çocukları mutlu edebiliyor, onların eğitimlerine katkı sağlayabiliyorsunuz. Kampanyanın Türkiye geneline yayılmasını çok istiyoruz. Umarım biz bu işe öncülük yapmış oluruz." dedi.

Kırtasiyeden alışveriş yaptıktan sonra askıya ürün bırakan vatandaşlardan Mestan Yalçın ise iki çocuk babası olduğunu belirterek, "Herkes bütçeleri imkan verdiği ölçüde askıda kırtasiye kampanyasına destek vermeli. Yaygınlaşmasını kesinlikle isteriz, okuyan çocukları ve ailelerini destek için çok güzel bir uygulama." dedi.