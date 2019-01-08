Askıda Kıyafet Kampanyası Sona Erdi
2 saat önce
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman Eczane Teknisyenleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu işbirliğiyle başlatılan 'Askıda Kıyafet Kampanyası' sona erdi.
Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman
Eczane Teknisyenleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu işbirliğiyle başlatılan 'Askıda Kıyafet Kampanyası' sona erdi.
İki hafta gibi kısa bir sürede 20 bin parça kıyafet ve ayakkabının ihtiyaç sahibi insanlara ulaştığını belirten STK
yetkilileri, "Batman, bu kampanya ile paylaşmanın ve yardımlaşmanın kenti olduğunu da gösterdi. Duyarlı ve yardımsever vatandaşlarımız sayesinde, bu kışın soğuğunda yoksul vatandaşlarımızın bedenleri ısındığı gibi, yüzleri de gülmüştür. İnsanlarda bir farkındalık oluştu. Çünkü kıyafet bırakmak için alanımızı ziyaret edenler, gerçek yoksulu ve yoksulluğu gördüler. Buna benzer kampanyalar ile insanların gönüllerini kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kampanyanın ilk gününden itibaren bizlerden desteklerini esirgemeyen ve kampanya alanımızı bizzat ziyaret eden Valimiz Hulusi Şahin ve eşlerine, İl Jandarma
Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve eşlerine başta olmak üzere, kurum amilerine, STK temsilcilerine ve bütün duyarlı ve yardımsever Batman halkına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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