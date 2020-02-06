"Askıda mutluluk" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 22 yıldır restoran işleten Bilgin Güven, "askıda mutluluk var" uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

İş yerinin camındaki, "Askıya bırakacağınız küçük bir mutluluk, bir öğrencide büyük sevinç olacaktır" yazısını gören müşteriler yemek yedikten sonra uygulamaya katkı sağlıyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler de ücret ödemeden yemek yiyebiliyor.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredeki okullardan öğrencilerin zaman zaman restoranın önünden geçerken yemeklerin fiyatını sorduklarını söyledi.

"Bir öğrencinin, 'Cebimde fazla param yok, yemek yiyebilir miyim, çorba içebilir miyim?' sözü üzerine projeyi hayata geçirdik." diyen Güven, müşterilerin fazla ücret ödeyerek, durumu iyi olmayan öğrencilere katkı sağladıklarını anlattı.

Projeye çok sayıda kişinin katkı sağladığını belirten Güven, "Projemizi Ereğli'de yayıyoruz. Okullarımıza giderek afişler bırakıyoruz. Elimizden geldiği kadar, karınca kararınca kimse aç kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

Güven, çevresinden çok olumlu mesajlar aldığını dile getirerek, "Sosyal medyadan mesajlar geliyor, telefon ile arayanlar katılmak istediğini belirtiyor. Kapsamı genişletmek için sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Çok güzel yorumlar geldi. Destek olmak isteyen çok fazla kişi var." ifadelerini kullandı.