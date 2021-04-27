- Askıda portakal uygulamasıyla sosyal mesaj veriyor - Son Dakika

- Askıda portakal uygulamasıyla sosyal mesaj veriyor

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan Faruk Papila pandemi döneminde dayanışma mesajı vermek için evinin bahçesindeki mandalina ve limon ağaçlarına portakal asıyor. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını ve bahçeye girip portakallardan aldığını söyleyen Papila eksilen portakalları ise her gün tamamlıyor.

Bartın Amasra ilçesinde Turgut Işık Caddesi üzerinde oturan Faruk Papila eşi benzeri görülmemiş askıda portakal uygulaması ile görenleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.

Evinin bahçesindeki limon ve mandalina ağacına pazardan özenle seçip aldığı portakalları asan Papila, insanların bahçesine girip bu portakalları alıp yemesinden mutluluk duyduğunu, portakallar eksildikçe yenilerini asmaya devam ettiğini ifade etti.

Pandemi döneminde örnek olabilecek nitelikte bir sosyal mesaj vermek istediğini dile getiren Papila insanların mandalina ve limon ağacındaki portakalları gördüğünde oldukça şaşırdığını ve tebessüm ettiklerini de sözlerine ekledi.

Toplum olarak Pandemi sürecinde insanların gülmeyi ve tebessüm etmeyi unuttuğunu söyleyen Papila askıda portakal uygulaması hakkında ise, "Bu Pandemi şartlarında topluma bir şekilde destek olabilmek niyetiyle başladım. Aylar evvel mandalina asmıştım. Mandalina mevsimi bitti şimdi de portakal. Gelsin ihtiyacı olan alsın götürsün. Kapıda açık zaten. Bittikçe de sürekli takviye ediyorum. Görenler şaşırıyorlar. Asıl espri mandalina ve limon ağacında portakal yetişmesi oluyor. Toplumsal olarak gülmeyi tebessüm etmeyi unutmuştuk. Asıl bunu veriyoruz moral olarak" dedi.