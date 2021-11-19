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"Askıda Sinema", sinemaseverlere pratik bir rehber niteliğinde - Son Dakika

"Askıda Sinema", sinemaseverlere pratik bir rehber niteliğinde

19.11.2021 12:50
"Askıda Sinema", sinemaseverlere pratik bir rehber niteliğinde

Bir televizyon kanalında yapımcı olarak görev yapan yazar Mehmet Ali Karga, kaleme aldığı "Askıda Sinema" adlı kitabını sinemaseverlerle buluşturdu.

Bir televizyon kanalında yapımcı olarak görev yapan yazar Mehmet Ali Karga, kaleme aldığı "Askıda Sinema" adlı kitabını sinemaseverlerle buluşturdu.

Bol fotoğraflı eserde, yol filmlerinden politik filmlere, aile filmlerinden spor konulu filmlere yüzlerce filmi kategorilerine göre ele alan Karga, okura alternatif bir izleme listesi sunuyor.

"Ne izlesek?" diyen izleyiciler için bir rehber niteliği taşıyan kitaba ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Mehmet Ali Karga, sinemanın tıpkı tarih gibi geçmişi sorgulayıp, içerisinde yer alınan zaman dilimini daha iyi kavrayabilmeye olanak sağlayan bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Karga, son yüzyılda toplumların ortak hafızasını oluşturan ve bir olgu haline evrilen sinemanın, diğer sanat dallarıyla iç içe geçebilme özelliğine sahip olduğuna işaret ederek, "Farklı köklerden beslenebilmesi nedeniyle sanatın diğer kollarından ayrı bir yerde konumlandırılmalıdır." dedi.

Sinemanın aynı zamanda büyülü bir sanat dalı olduğunun altını çizen Karga, "İzleyicinin gündelik hayatta karşısına çıkan müphemlikleri yakalamasını sağlar. Mekanları, kentleri, ülkeleri, doğayı, bilimi, evreni, sanatı, duyguları, fikirleri, topluma mal olmuş karakterleri aşinalıktan çıkarır. Ben de 'Askıda Sinema' kitabımda, bildiğimiz veya bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aşinalıktan çıkaran sinemanın önemli eserlerini belli başlıklar altında toplayarak, listeler silsilesi haline dönüştürmeye çabaladım ve pratik bir rehber niteliğinde olmasını hedefledim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Karga, kitabı yazma amacına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda, özellikle insanların evlerine kapanmak zorunda kaldıkları, vizyona filmlerin çıkamadığı, insanların sinema salonlarını dolduramadığı, alternatif sunamayan platformlar üzerinden film izleme ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı böylesi bir dönemde 'ne izlesem?' sorusuna cevap olabilmesi amacıyla böylesi bir kitap hazırladım. Örnekler, detay veriler, karşılaştırmalar ve tarihsel bilgiler de vermeye çalıştığım kitabın, yaşça yakın olduğum orta ve üstü yaşta olan izleyici ve okuyucu kitlesi dışında gerek sinema öğrenimi gören, gerekse bu sanata ilgi duyan, sosyal medyayı ve internet sayfalarını aşındıran genç kuşağın faydalanabileceği, hiç duymadıkları veya gözden kaçırdıkları veya unuttukları filmleri bir bütün halinde bulabilecekleri kolektif bir kaynak olmasını umuyorum."

"Yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa anlamak için sinemaya bakmalıyız"

Bir taraftan İslam tarihinin en çalkantılı yıllarını takip ederken başka bir tarafta modern dünyanın yaklaşan sonuna karşı mücadele veren bir gazeteci ve bir bilim insanının çabalarına anlatan "Ahir" kitabının da yazarı Karga, "Filozof Slavoj Zizek'in de dediği gibi 'Bugünün dünyasını anlamak için sinemaya ihtiyacımız var. Yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa, anlamak için sinemaya bakmalıyız.' Topluma ve dünyaya kayıtsız kalmayalım, sinemaya bakalım." ifadelerini sözlerine ekledi.

Seyyah Kitap etiketiyle çıkan "Askıda Kitap" adlı esere satış siteleri ve kitapçılardan ulaşılabilir.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Askıda Sinema', sinemaseverlere pratik bir rehber niteliğinde - Son Dakika


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