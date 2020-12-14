"Askıda Sucuk" kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

İnönü'de kasaplık yapan Mehmet Çetintaş, "Askıda Sucuk" kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine et ürünleri ulaştırıyor.

Kasap Çetintaş, sosyal medyada ürün tanıtımı için fotoğraf yüklerken, yaptıkları sucuklara ciddi talep olduğunu fark etti. Vatandaşların olumlu yorumlar yapmalarına rağmen maddi imkanlardan dolayı satın alamadıklarını gören Mehmet Çetintaş, "Askıda Sucuk" kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Sucukların yanında çeşitli et ürünleri de verdiklerini belirten Çetintaş," Sosyal medyada işim gereği paylaşımlar yapıyordum. Bu paylaşımların ardından bazı vatandaşların ürünleri satın alabildiğini ama bazılarının ise alamadığını fark ettik. Özellikle bu pandemi döneminde işsiz kalanlar olduğunu gördük. Bu gibi durumlardan yola çıkarak böyle bir kampanya başlattık ve böylelikle insanlara ulaşarak paylaşmak istedik. Bu durumdan haberdar olan ve maddi durumu iyi olan birçok arkadaşımız da destek verdi. İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Dükkana gelip alanlar, özelden konuştuklarımız oluyor. Onlara da kargo ile ulaştırmaya çalışıyoruz. Muhtarlarla da görüşüp ihtiyaç sahiplerinin isimlerini aldık ve onlara da gönderiyoruz. Bu çalışmaya yaklaşık 6 ay önce sucuk üzerinden başladık. Fakat sucukların yanında kıyma ve kuşbaşı da veriyoruz. Aslında vatandaşların neye ihtiyacı varsa onu da elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR