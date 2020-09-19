"Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor - Son Dakika

"Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor

- "Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor Tuzla'da tabletsiz, online olmayan ev kalmayacak Tuzla'da uzaktan eğitim gören öğrenciler için askıda tablet kampanyası başlatıldı.

- "Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor

Tuzla'da tabletsiz, online olmayan ev kalmayacak

İSTANBUL - Tuzla'da uzaktan eğitim gören öğrenciler için askıda tablet kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Yazıcı, "Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah "Askıda Tablet" kampanyamızla Tuzla'da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak" dedi.

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde Tuzla'da yaşayan öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için " Askıda Tablet" kampanyası başlattı. İki gün önce başlayan " Askıda Tablet" kampanyası kapsamında bir grup ihtiyaç sahibi öğrenci tabletlerine kavuştu. Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirilen "Askıda Tablet" kampanyası için Türkiye genelinden binlerce tablet ve bağış talebi alındı.

"Hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın"

"Askıda Tablet" kampanyası kapsamında öğrencilere tabletlerini takdim eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrencilere ihtiyaç duydukları her konuda eğitim desteği vermeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: "Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye " Askıda Tablet" kampanyamızı başlattık. Hedefimiz Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için tablete ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizi tablet sahibi yapmak. Uzaktan eğitimden mahrum kalmış bir çocuğumuza el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılarımız www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyamıza destek oluyorlar. Belediye görevlilerimiz de bağışçılarımızla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kampanyamız bu şekilde devam ediyor. Askıda Tablet kampanyamıza dileyen ikinci el tabletlerini de bağışlayabilir. Bu yeni normalin en yeni toplumsal hareketine katılıp, el birliğiyle hiçbir çocuğumuzu eğitimden geri bırakmayalım istiyoruz."

"Askıda Tablet" kampanyasına ilginin çok büyük olduğunu söyleyen Yazıcı, "Kampanyamızın duyurusunu daha bir hafta önce yapmış olmamıza rağmen binlerce tablet ve bağış talebi aldık. Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah "Askıda Tablet" kampanyamızla Tuzla'da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak.

Geleneğimizin en güzel adetlerindendir mahalleli için askıya bir şeyler bırakmak. "Askıda Tablet" kampanyamızı da askıda ekmek ve kahve bırakmak gibi tarihi bir geleneklerimizden ilham alarak hayata geçirdik. Gelen tablet taleplerini gördükçe ne kadar iyi bir iş yaptığımızı da tekrar tekrar anlıyorum. Kendi sosyal medyamdan bile günde 30-40 talep aldığım oluyor. İlçemizde online eğitimden kaynaklı tablete ciddi bir talep var. Ülkemizin dört bir yanından gelecek bağışlar için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

Askıda Tablet projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor

Yaşar Yazıcı, uzak filmi, Tablet, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Askıda Tablet' projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi         
18:57
Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi         
17:54
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı Koronalı babasını görebilmek için kapı aralığından bakıp elini uzatan küçük kızın o anları ağlattı         
12:51
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi         
10:07
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 20:14:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Askıda Tablet" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei