'Askıda yemek' ile yardım eli - Son Dakika

Kültürümüzün bir parçası olan yardımlaşma ve paylaşma Ramazan ayı ile birlikte doruklara çıkıyor. Altınova'da bir işletmenin sahibi sosyal yardım geleneğinin güzel bir örneğini sergilemeye devam ediyor.

İşletmesinde 'askıda yemek' uygulaması başlatan Murat Civelek, hayırsever vatandaşlara ihtiyaç sahipleri için yardım çağrısında bulunurken, diğer işletmelerin de benzer yardımlarda bulunmasını istedi. Yunus Emre'nin 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' sözünden yola çıktıklarını ifade eden Civelek, "En büyük destekçim annem oldu. Hepimiz toplum için gücümüz yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz de İzmit Yalova Yolu E881 Karayolu üzerinde Yalova Altınova İlçe Merkezi'ndeki pide ve pizza salonu olarak işletmemizde ihtiyacı olanlara nasıl destek oluruz diye düşündük. Çorbada tuzumuz olsun istedik. Altınova ilçemiz ve çevresinde yaşayan ihtiyaç sahibi dostlarımız için 'askıda yemek var' projesini başlattık. Duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. - YALOVA