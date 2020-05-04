"Askıda yemek" uygulaması ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Kırıkkale'de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren bir yemek şirketi, son 2 senedir hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "askıda yemek" uygulamasıyla, yemeklerini ihtiyaç sahipleri için kaynatıyor.

İşletme sahibi Yıldız Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerini açtıkları günden beri ihtiyaç sahiplerine yemek ikramında bulunduklarını söyledi.

Özellikle öğretmen oğlunun arkadaşları ve bazı hayırsever vatandaşların destekleriyle son 2 yıldır da "askıda yemek" uygulamasına geçtiklerini anlatan Delice, "Hayırseverler 'bu çorba da bizim de tuzumuz olsun' dediler ve 2 yıldır yemek ücretlerini veriyor. Mesela 4 yemek onlar verdiyse, 4 yemek de bizden oluyor. Bu şekilde kampanya başladı. Bu şekilde gelenler mağdur olmuyor ve herkes hayır duası alıyor. Gelenler boş gitmiyor. Devletimiz ve milletimiz için faydalı bir iş yapalım istedik ve hayır kapımız kapanmasın dedik." diye konuştu.

"Millete faydalı olayım diye bunu yapıyorum"

Delice, iş yerinde 7-8 çeşit yemeklerinin olduğunu ve firmalara da yemek hazırladıklarını belirterek, ihtiyaç sahiplerinin, getirdikleri kap sayısına göre yemek alabildiklerini dile getirdi.

İş yerinde kendi tabaklarıyla da yemek verdiklerini dile getiren Delice, "Burada hiç yemek kalmayana kadar veriyoruz. Zaten onlar için de yemeğimiz oluyor, olan yemeklerimizden de veriyoruz. Buradan yemek alanlar hep dua ediyorlar. 'Allah cennet mekanın olsun, Allah hacca gitmeyi nasip etsin' diye dua ediyorlar. Sırf hayır kapım kapanmasın ve millete faydalı olayım diye bunu yapıyorum. Oturmak çok kolay bir şey, ben de tembellik yapamam." ifadelerini kullandı.

"Tüm ihtiyaç sahiplerini bekliyoruz"

Yıldız Delice'nin öğretmen oğlu Emre Delice de yaklaşık 20 yıldır aile işletmesi olarak devam ettiklerini ve sadece ramazan ayında değil, ihtiyaç sahiplerine sürekli kapılarının açık olduğunu söyledi.

Geçen yıl "askıda yemek" uygulamasına geçtiklerini ve arkadaşlarının da uygulamaya dahil olmak istediğini aktaran Delice, şunları kaydetti:

"Biz de uygun gördük. Zaten biz veriyorduk. Onlar da yardım kampanyasının içerisinde bulunmak istedi ve buna göre planlamamızı yaptık. Arkadaşlar da destek vererek yardımlarını gönderdiler. Bir yemek bedelini geçen yıl 12 lira olarak belirledik ve bu yıl da aynı devam ediyor. Onların gönderdiği bir yemeğe biz de bir yemekle karşılık verdik. Bu şekilde 2 kişiye yemek vermiş olduk. Bu yıl ramazan ayının başından beri askıda yemek için 361 kişi ücret gönderdi. 361 de biz verdik şu anda askıda 442 yemeğimiz var. Tüm ihtiyaç sahiplerini buraya bekliyoruz."