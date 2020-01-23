Askıda yemek uygulaması yüzleri güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Askıda yemek uygulaması yüzleri güldürdü - Son Dakika

Askıda yemek uygulaması yüzleri güldürdü

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde başlatılan askıda yemek uygulaması ihtiyaç sahibi ve öğrencilerin yüzünü güldürecek.

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde başlatılan askıda yemek uygulaması ihtiyaç sahibi ve öğrencilerin yüzünü güldürecek.


Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal sorumluk projesi kapsamında "Askıda Yemek " uygulaması başlattı. Uygulama hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ilçe esnafı Bekir Oruç yardımseverliği yaymak amacıyla Askıda Yemek uygulaması başlattı. Uygulama ile hayırseverlerin ödeyecekleri ücretle ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanacak. Veren el alan eli görmeyecek. Bu iyilik hareketine tüm hayırseverlerimizin katılmasını arzu ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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