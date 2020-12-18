"Askıda Yemek Var" projesi hızla büyüyor - Son Dakika

"Askıda Yemek Var" projesi hızla büyüyor

18.12.2020 16:01

Paketli yemek markası Meal Box'ın, Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin desteğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi "Askıda Yemek Var" hızla büyümeye devam ediyor.

Paketli yemek markası Meal Box'ın, Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin desteğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi "Askıda Yemek Var" hızla büyümeye devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, projenin öncelikli hedefi İstanbul'da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak olurken, projenin başladığı haziran ayından bu yana 7 ay içinde askıya 44 bin 940 kap yemek bırakıldı.

Türkiye'de 70 ile 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. Evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da ise 8 bine yakın insan sokaklarda yaşıyor.

Metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu ilçeler Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli. Sokaklarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri ise beslenme.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN) ile Meal Box'ın öncülüğünde haziran ayında başlayan "Askıda Yemek Var" projesi ile ihtiyaç sahiplerine 44 bin 940 kap yemek dağıtıldı. 10 binden fazla öğün anlamına gelen yemekler her gün ortalama 110 evsize Tophane, Taksim, Gümüşsuyu, Fındıklı, Fatih, Eminönü, Beşiktaş'ta belirlenen noktalarda elden teslim edildi.

Projeye destek olmak amacıyla 8 bin 759 kişi/kurum askıya yemek bıraktı. Tek seferde askıya bırakılan en yüksek yemek sayısı bin 44 olurken, en fazla Eylül ayında askıya yemek bırakıldı. Projede 8 Çotun gönüllüsü ve 12 Meal Box çalışanı görev aldı. Dağıtım esnasında hijyen koşulları dahilinde tek kullanımlık kaplar kullanıldı. Menülerde ise protein takviyesine özellikle dikkat edildi. Sağlıklı beslenme için her öğünde mutlaka salata veya meyve bulunduruldu.

"Milletçe yardımseverliğimiz projeye yansıdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meal Box Üst Yöneticisi (CEO) Murat Demirhan, pandemide yaşanan ikinci dalga ve yasakların yeniden gelmesiyle evsizler için hayatın daha da zorlaştığını ifade etti.

Salgın günlerinin evsiz insanlar için çok daha zor olduğunu belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Restoranların kapanması gün sonunda kalan yemekleri toplayarak karnını doyurmaya çalışan ihtiyaç sahiplerini açlıkla sınıyor. Ancak bu zor günler Türk milletinin ne kadar yardım sever olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Haziran ayında hayata geçirdiğimiz Askıda Yemek Var projesi ile şu ana kadar neredeyse 45 bin kap yemek askıya bırakıldı.

Proje kapsamında biz de üzerimize düşen görevi yerine getirerek, her sabah güne başlarken ve her akşam gün bitiminde askıya konulan her 4 öğüne ilave 1 öğün daha ekleyerek sayıyı hep yüksek tutmayı ve yeterli yemeğin ulaşmasını sağladık. Yaptığımız incelemede gördük ki, 63 kişi ya da kurum düzenli olarak askıya yemek bırakıyor. Reklam çalışması yapmadan abonelerimiz ve onların yakınları sayesinde duyulan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla çığ gibi büyüyen bu projeyi Meal Box var oldukça devam ettireceğiz. Projemize destek veren herkese teşekkür ederiz."

Beşiktaş, Haziran, Şişli, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Askıda Yemek Var' projesi hızla büyüyor - Son Dakika


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