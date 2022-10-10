Askıdaki çantaları böyle çaldılar
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çanta dükkanının önünde askıda bulunan çantalar 3 şüpheli tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adapazarı ilçesi Dar Sokak'ta çanta satıcılığı yapan kişi, sabah dükkanını açmaya geldiğinde çantalarının olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen satıcı güvenlik kameralarını izleyince şaşkına döndü. Sabah saat 06.50 sıralarında kameraya yansıyan görüntüde, dükkan önünden geçen 3 kişinin bir süre çantaların yanında durduğu ve daha sonrasında yaklaşık 10 çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
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