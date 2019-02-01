Askıdakiler" Nilüfer'de Sergilendi

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.



Kastamonu Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Burak Erhan Tarlakazan'ın tiyatro afişleri ve sosyal içerikli çalışmalarından oluşan "Askıdakiler" isimli grafik sergisi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda açıldı. 36 eserin yer aldığı "Askıdakiler" isimli sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.



Sanatçının yaklaşık 15 yıllık çalışmalarından oluşan eserler arasında pek çok devlet tiyatrosu ve özel tiyatro için hazırladığı afiş örnekleri ile "Barış", "Eğitim", "Kadına Şiddet" ve "Trafik" temalı grafik tasarımları yer alıyor.



Çalışmalarını Nilüfer'de sergilemekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tarlakazan "Doğduğum şehirde bu sergiyi grafik tasarımcı dostlarım ve sanatseverlerle buluşturmamı sağlayan Nilüfer Belediyesi'ne sanata ve sanatçıya verdiği değer için teşekkür ederim" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına serginin açılışına katılan Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer de sanatçıyı tebrik etti. - BURSA

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