ASKİM, bulvardaki çalışmalarının sonuncusunu gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi tarafından, aşırı yağışlardan sonra şehir merkezinde meydana gelen sel olayları ile göllenmelerin önüne geçmek için 800'lük boru döşeme çalışmalarının sonuncusunu eski Meslek Lisesi önünde gerçekleştirildi.



ASKİM ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerindeki Su İşleri Müdürlüğü eski binası karşısında gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında kuzey bakstan güney baksa 800'lük boru döşendi.



Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da trafiği aksatmamak için gece geç saatlerden günün ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tek gayelerinin kış mevsiminde Adıyamanlı hemşerilerini sıkıntıya sokacak olası bir afetin önüne erkenden geçmek olduğunu dile getirdi. Başkan Kılınç, "Yoğun yağışların neden olduğu göllenme sorununu çözmek için kuzey-güney bağlantı geçiş noktalarının üçüncüsü ve son bağlantısını belediyemiz Su İşleri Müdürlüğü eski binasının hemen karşısında gerçekleştirdik. Planladığımız bu bağlantılar sayesinde, özellikle Atatürk Bulvarı kuzey kısmında meydana gelen yağmur suyu göllenme problemini büyük ölçüde çözmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda, yoğun mesai harcayan ASKİM personelimize kolaylıklar diledik" diye konuştu. - ADIYAMAN