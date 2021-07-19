Aşkın Gönül Yazısı Filmi - Son Dakika

Yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in oturduğu 'Aşkın Gönül Yazısı' filminin oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar, Güntuğ Yardımcı gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Umut Ertek
Senaryo: Umut Ertek
Oyuncular: Melis Tüzüngüç, Sebahat Kumaş, Hüseyin Elmalıpınar, Güntuğ Yardımcı
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Aşkın Gönül Yazısı
Yapımcı Firma: Partum Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 10.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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