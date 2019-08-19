Son Dakika Haberleri: 'Aşkın gözü kördür' sergisinde gözleri bağlı ziyaretçiler sanat eserlerini dokunarak keşfetti
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'Aşkın gözü kördür' sergisinde gözleri bağlı ziyaretçiler sanat eserlerini dokunarak keşfetti

1 saat önce

İtalya'nın Venedik şehrinde "Aşkın gözü kördür-Aşk için kör" sergisinin ziyaretçileri görme engelli rehberler eşliğinde sanat eserlerini dokunarak keşfediyor.

İtalya'nın Venedik şehrinde "Aşkın gözü kördür-Aşk için kör" sergisinin ziyaretçileri görme engelli rehberler eşliğinde sanat eserlerini dokunarak keşfediyor.
Venedik, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:57 
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