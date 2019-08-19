'Aşkın gözü kördür' sergisinde gözleri bağlı ziyaretçiler sanat eserlerini dokunarak keşfetti
1 saat önce
İtalya'nın Venedik şehrinde "Aşkın gözü kördür-Aşk için kör" sergisinin ziyaretçileri görme engelli rehberler eşliğinde sanat eserlerini dokunarak keşfediyor.
İtalya
'nın Venedik
şehrinde "Aşkın gözü kördür-Aşk için kör" sergisinin ziyaretçileri görme engelli rehberler eşliğinde sanat eserlerini dokunarak keşfediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:57
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı Boğanın boynuz darbelerinden kaçamayan yaşlı adam hayatını kaybetti ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı Kanada: 'Cihatçı Jack'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor