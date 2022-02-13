'AŞKIN HER HALİ' SAHNELENDİ - Son Dakika

OPERA sanatçıları, sanat severleri Sevgililer Günü'ne özel renkli ve keyifli 'Aşkın Her Hali' konserinde buluşturdu.

Opera eğitimini Viyana'da tamamlayan, 2005 yılından Volksoper Korosu'nda, 2010 yılından beri de Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nda sahne alan Baturalp Bilgili'nin menajerliğinde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere izleyici ilgisi yoğun oldu. Konser öncesi sahneye çıkan Dr. Tolga Temel, aşkın tarihçesini anlattı, sevginin önemine vurgu yaptı. Temel, Aşk, kalp ile özdeşleşmiştir ama aslında beyindir aşk dedi, bu konudaki bilimsel çalışmaları anlattı.

BAŞARILI SANATÇILAR SAHNEDE

Konserde, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan birincilik ödülleri bulunan, proje konserlerini sürdüren opera sanatçısı soprano Burcu Bukem Kuru, mezzo soprano Gülçin Gültekin, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde birçok eserde rol almış olan soprano Derya Belevi solist sanatçılar olarak sahne aldı. Konserin orkestrası ise 'Keloğlan ve Uzaylılar' ile 'Küçük Prens' adlı çocuk müzikallerinin bestecisi Sait Karabulut (piyano), Münih Senfoni Orkestrası'da çalışmış Işık Kadir Keskin (kontrabas), dünyaca ünlü müzik gruplarında yer almış Levent Yeğenoğlu'ndan (gitar) oluştu.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Solist sanatçılar soprano Burcu Bukem Kuru, soprano Derya Belevi ve mezzo soprano Gülçin Gültekin, dünyaca ünlü bestecilerin içerisinde 'aşk' ve 'sevgi' sözcüklerini barındıran eserlerini opera diliyle seslendirdi. Baturalp Bilgili'de yorumlanan eserlerin hikayelerini perdeye yansıtılan görseller üzerinden anlattı.

ŞARKILARA DANSLI EŞLİK

Solistlerin yorumladığı neşeli, duygu yüklü aşk şarkılarına, dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun'da öğrencisiyle birlikte dans ederek eşlik etti, konsere ayrı bir renk kattı. Sahnedeki renkli performanslarıyla, yorumladıkları dünyaca ünlü eserlerle göz dolduran, sanatçılar ve orkestra üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.