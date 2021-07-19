Aşkın ilk karesi: Melis İşiten sevgilisi Sergen Deveci'yle Bodrum'da

2014'te evlendiği Uraz Kaygılaroğlu'ndan 2019'da boşanan Melis İşiten, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. İşiten, geçtiğimiz şubat ayında YouTube programına da konuk olduğu Sergen Deveci'yle aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini sosyal medyada ilan eden çift, ilk kez Bodrum tatillerinde görüntülendi. Yalıçiftlik'teki bir plajda objektife yansıyan sevgililer, akşamüstü köpekleriyle beraber denize girdi.