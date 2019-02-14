Aşkın Kanununu Yeniden Yazıyoruz"

Adana Kadın Platformu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde erkek şiddetinin artarak devam ettiğini hatırlatarak açıklama yaptı.

Adana Kadın Platformu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde erkek şiddetinin artarak devam ettiğini hatırlatarak açıklama yaptı.



Adana Çakmak Caddesi Kültür Sokak önünde düzenlenen basın açıklamasında bir araya gelen Adana Kadın Platformu üyeleri; zorla, şiddetle, baskıyla, dayatmalarla hayatlarının kuşatılmasına isyanları olduğunu belirttiler. Adana Kadın Platformu sözcüsü Pelin Çiçek, "Hayalimiz ve hedefimiz sevmenin de sevilmenin de bambaşka olduğu, eşitlikle, özgürlükle değer bulduğu bir dünya. Dünyayı da, hayatlarımızı da değiştirmek için, aşkın kanununu yeniden yazıyoruz" dedi.



Tüm koruma kararlarına rağmen çantasında belgeleriyle gezmek zorunda olan kadınların da şiddetten kaçamadığı ve öldürüldüğü belirtilen açıklamada, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin hala engellenemediği vurgulandı. Çiçek, "Dört yıl önce tam da sevgililer günü arifesinde gerçekleşen Özgecan Aslan cinayeti hala belleklerimizde tazeliğini koruyor. Ezgi Köseoğlu, Tuğçe Anlaş, Özlem Yılmaz, Demet Eygi ve daha niceleri. Bunlar isimleri hemen bir çırpıda aklımıza gelen unutamadığımız arkadaşlarımız" diyerek, kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze ve cinayetlere karşı kadın dayanışmasının yükseltilmesinin tek kurtuluş yolu olduğunu söyledi.



Adana Kadın Platformu üyeleri düzenledikleri basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - ADANA

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