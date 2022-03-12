Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)

12.03.2022 13:49
Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2)

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜŞarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin (94) cenazesi, yakınları tarafından alınıp, İstanbul'a götürüldü.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını yitiren annesi Samime Yengi'nin (94) cenazesi, yakınları tarafından alınıp, İstanbul'a götürüldü. Yengi'nin, 18 Şubat'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatırıldığı Datça Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi'nde, dün saat 07.00 sıralarında kalp ve organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


YORUMLAR
500
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi BEYKOZ BEYAZA BÜRÜNDÜ BEYKOZ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aşkın Nur Yengi, İstanbul, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement