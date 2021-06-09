Oyuncu Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. Genç oyuncu dizide Naz karakterini canlandırıyor.

Özel hayatı merak konusu olan Arıtürk'ün hayatında şu sıralar kimse bulunmuyor.

ESKİ AŞKI TANIDIK ÇIKTI

Serra Arıtürk'ün eski aşkı ise tanıdık çıktı.

Serra Arıtürk, bir dönem ünlü YouTuber Berkcan Güven ile birliktelik yaşamıştı.

"ARAMIZDA KÖTÜ BİR OLAY YAŞANMADI"

Berkcan Güven, Serra Arıtürk ile ayrılmasının ardından, "Serra ile ayrıldık. Aramızda kötü bir olay yaşanmadı. Onunla güzel anılarımız var. Serra kendi alanında başarılı biri" ifadelerini kullandı.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arıtürk, gitar eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

2019 - Uykusuzlar Kulübü - Yarışma TV100

2019 - Genç Sahne - Yarışma TRT-1

2021 - Aşkın Tarifi - Naz Soyluer Kanal D